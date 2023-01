Bonola. branco aggredisce 22enne e gli frattura gamba

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 gennaio 2023 – Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16.45, in via Checov, nel parcheggio antistante al centro commerciale Bonola, un 22enne è stato picchiato da un gruppo di ragazzi, con calci e pugni, anche a terra. Soccorso da un’ambulanza e dalla Polizia, il ferito è stato trasportato in codice giallo dal 118 all’ospedale Galeazzi, riportando una frattura alla gamba, con 30 giorni di prognosi. Secondo la polizia, ad aggredirlo sarebbero stati una decina di coetanei di origine nordafricana.

Redazione