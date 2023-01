Milano. Corteo in centro città: circa 600 anarchici in piazza per Alfredo Cospito, l’anarchico al 41 bis

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 gennaio 2023 – Nel pomeriggio di oggi, dalle ore 16.00, 600 militanti dell’area anarchica sono partiti in corteo dietro lo striscione con la scritta: «Contro il 41 bis per un mondo senza galere – libertà per tutte e tutti» alle 16 da Porta Genova per una manifestazione di protesta contro il regime del carcere duro, a cui è sottoposto da mesi l’ideologo della Fai Alfredo Cospito, in sciopero della fame da più di 80 giorni. Il corteo ha attraversato il centro cittadino e si è diretto verso il Carcere San Vittore, per poi tornare a Porta Genova passando da viale Papiniano, via de Amicis, corso di Porta Ticinese e piazza XXIV Maggio.

Diversi i momenti di tensione: la celere è intervenuta nei pressi della Coin di corso Cristoforo Colombo, per impedire pericolosi avvicinamenti e danneggiamenti. Imbrattte alcune vetrine di banche tra viale Coni Zugna e via Modestino. Ad un giornalista Rai, inoltre, è stato sottratto il microfono non permettendo allo stesso di richiedere dichiarazioni ai manifestanti.