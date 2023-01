VERNICE SULLA SCULTURA DI CATTELAN, ALTITONANTE: “NESSUNA RIVOLUZIONE, SOLO VANDALISMO VIOLENTO”

Milano, 15 gennaio 2023 – “Gli attivisti di Ultima Generazione che hanno lanciato vernice gialla sulla scultura di Maurizio Cattelan in piazza Affari non sono né ambientalisti né rivoluzionari, solo vandali che non hanno rispetto per le nostre città, per i nostri monumenti e per i cittadini.

Le loro azioni costano anche in termini economici, perché poi chi ripulisce le statue? Chi risarcisce i lavoratori che arrivano tardi al lavoro quando bloccano le strade?

Dobbiamo riportare anche a Milano il rispetto per gli altri, per le proprietà pubbliche e private”.

Redazione