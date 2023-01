RIGENERAZIONE URBANA. PIAZZALE LORETO, DOMANI L’INAUGURAZIONE DELL’HUB LOC 2026  

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2023 – Domani, martedì 17 gennaio, alle ore 12 in via Porpora 10, si terrà l’inaugurazione dell’hub LOC 2026, lo spazio pubblico di ascolto e informazione su LOC – Loreto Open Community, il progetto di trasformazione urbana di piazzale Loreto.



Insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, parteciperanno Carlo Masseroli, direttore Strategia e Sviluppo di Nhood Italy, e Andrea Boschetti, Head of Design & Founder Partner METROGRAMMA, coordinatore della cordata di progettazione di LOC

V.A.