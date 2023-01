Terzo e quarto torneo Castelletto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2023. SABATO 21 GENNAIO, si terrà il TERZO TORNEO CASTELLETTO con in palio la medaglia Gilberto! Il torneo si svolgerà presso l’Oratorio “La Riva, in VIA CORSICO 6

DOMENICA 29 GENNAIO si terrà il QUARTO TORNEO CASTELLETTO con in palio la medaglia Ilaria! Il torneo si svolgerà presso L’oratorio “Del Gentilino” in PIAZZA TITO LUCREZIO CARO 7.

Il programma sarà il seguente per ENTRAMBI I TORNEI:



-14:30 arrivo e iscrizioni



-15:15 inizio torneo



-18:00 termine torneo



-18:15 premiazione



La quota d’iscrizione è di EURO 12, comprensiva di merenda e medaglie per tutti.





IMPORTANTISSIMO!



Prenotazione obbligatoria via mail a segreteria@ilcastelletto.org, oppure scrivendo al 335 609 4433 oppure al 340 873 8021



si è iscritti SOLO DOPO CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE.

Verranno accettate iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili

Note organizzative:

All’arrivo, assicurarsi di passare al banchetto dell’accettazione.

In caso di ritardo (oltre le 15:30) avvisate gli organizzatori di modo da poter essere inseriti nel torneo.

