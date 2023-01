DISSERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CASSINETTA DICE BASTA! ASSEMBLEA PUBBLICA IL 27 GENNAIO

(mi-lorenteggio.com) Cassinetta di Lugagnano, 17 gennaio 2023 – Ritardi, cancellazioni, autobus affollati, disagi quotidiani, studenti e lavoratori chiamati a giustificarsi con le scuole e con i datori di lavoro, genitori costretti ad accompagnare i figli a scuola a causa di corse soppresse o impraticabili.

Il Servizio di Trasporto Pubblico Locale non può continuare in questo modo.

Nonostante le numerose sollecitazioni, le audizioni, le proteste, portate avanti dall’Amministrazione Comunale di Cassinetta di Lugagnano (insieme ad altri comuni del territorio), dai comitati degli utenti e dai cittadini, la situazione non migliora, anzi peggiora ogni giorno.

“Questa situazione non è più accettabile. Da quando mi sono insediato come Sindaco non è passata settimana in cui non mi sia stato segnalato un disservizio, – afferma il sindaco Domenico Finiguerra – mamme e papà chiamati dai loro figli per essere accompagnati a scuola o tornare a casa da Abbiategrasso o Magenta, a causa di mezzi stracolmi o del tutto inesistenti. Ho inviato numerose proteste e reclami, sempre molto dettagliati grazie alle segnalazioni puntuali dei cittadini che ormai mi scrivono o mi chiamano tutti i giorni. In qualità di sindaco ho partecipato insieme ad altri colleghi ad un’audizione in Regione Lombardia che avevamo sollecitato per affrontare il problema. In qualità di Consigliere Metropolitano ho più volte posto all’attenzione della Città Metropolitana di Milano le enormi difficoltà create ai cittadini, non solo di Cassinetta di Lugagnano ma di tutta l’area metropolitana ed in particolare dei piccoli comuni, dai disservizi e dalle carenze del traporto pubblico locale. Tutto ciò che abbiamo fatto finora non ha prodotto risultati. Per questo credo sia necessaria una vera e propria azione popolare, per chiedere le risorse necessarie e per ottenere il riconoscimento del diritto per studenti, lavoratori e pensionati ad un servizio civile e sicuro”.

Per insistere nella richiesta rivolta a tutti gli attori coinvolti (Stato, Regione Lombardia, Città Metropolitana, Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, STAV) di mettere in campo tutte le azioni e tutti i fondi necessari per garantire un servizio efficiente e dignitoso alla cittadinanza, ed ai fini di avviare una mobilitazione istituzionale e civica, il Comune di Cassinetta di Lugagnano convoca

ASSEMBLEA PUBBLICA

27 GENNAIO ORE 21

Centro Polifunzionale

Piazza Negri

Cassinetta di Lugagnano

La cittadinanza è invitata