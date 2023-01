(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 gennaio 2023 – Nella prima serata di oggi, intorno alle ore 20.15, in viale Famagosta, un 21enne è stato soccorso da un’ambulanza e da un’automedica, dopo le gravi ferite dovute ad un’arma da taglio. Il ferito, soccorso con un’ambulanza della Croce Bianca e un’automedica, è stato trasportato in codice rosso al vicino ospedale San Paolo di Milano. Sul posto è giunta anche la polizia che indaga per risalire all’autore e al movente.

Redazione