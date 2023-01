San Gerardo. L’Associazione Oscar’s Angels Italia ha donato alla Neurochirurgia un neuro-endoscopio per la chirurgia ventricolare cerebrale

(mi-lorenteggio.com) Monza, 17 gennaio 2023 – L’associazione Oscar’s Angels Italia ha donato alla Struttura complessa di Neurochirurgia della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, diretta dal prof. Carlo Giussani, un set di neuro-endoscopi dedicati alla chirurgia ventricolare cerebrale.

Questi endoscopi sono strumenti di ultima generazione concepiti per una chirurgia miniinvasiva dei tumori cerebrali profondi e delle malformazioni cerebrali ventricolari che

determinano idrocefalo. In particolare, questi endoscopi, per le loro caratteristiche, sono

ideali per affrontare casi complessi nei pazienti pediatrici. La Neurochirurgia dell’ospedale

San Gerardo è infatti da più di 15 anni uno dei centri del Nord Italia con maggiore expertise

nel trattamento delle patologie oncologiche e malformative craniche e cerebrali nei bambini.

“Il San Gerardo – sottolinea il prof. Giussani – è grato alla signora Anita Granero, fondatrice

di Oscar’s Angels Italia, per questo atto di generosità potenziando le possibilità del San

Gerardo nella cura dei bambini affetti da patologie neurochirurgiche afferenti alla nostra

struttura, dove trattiamo in urgenza e in elezione circa 80-100 pazienti pediatrici”.

Oscar’s Angels è una associazione di volontari specializzati nel supporto in ospedale delle

famiglie di bambini e ragazzi con patologie complesse ricoverati nei reparti pediatrici di

neurochirurgia, neurologia, neuro-oncologia e cure palliative.