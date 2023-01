Incidente sul lavoro a Lodi, gravissimo operaio 25 enne folgorato

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 18 gennaio 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.20, in una ditta di via del Commercio, 21, è avvenuto un grave incidente sul lavoro. Un giovane operaio di 25 anni è rimasto folgorato mentre stava lavorando all’interno dell’azienda Tem Elettronica. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza e un’automedica: il giovane, rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, secondo quanto riferito da Areu, e dopo le prime manovre di rianimazione, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Maggiore di Lodi in gravissime condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono giunte gli agenti della Questura di Lodi e i funzionari delll’ATS Lodi, che hanno fatto tutti i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.