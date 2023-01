Antonio Salinari (Consigliere Municipio 7): “Antenna centralizzata malfunzionante, disagi per 304 famiglie in via Sait Bon”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 gennaio 2023 – Succede in una palazzina di proprietà di MM SpA in Via Saint Bon n.6 a Milano.

“Gli inquilini degli appartamenti da tempo lottano ormai contro la burocrazia, che continua a ritardare l’intervento per cercare di risolvere il problema dell’antenna centralizzata penalizzando la visione dei principali canali TV” – dichiara Antonio Salinari Consigliere di Municipio 7 – “non è certo l’unico problema che colpisce le case popolari del Comune di Milano, né il più grave” – commenta Salinari – “ma per i tanti anziani che vivono negli alloggi popolari, dove internet e lo streaming sono strumenti difficilmente accessibili, la TV resta spesso il solo mezzo di comunicazione, informazione, oltre che di compagnia”. Continua Salinari – “il guasto alla tv è solo l’ennesimo problema che affligge il complesso di Via Saint Bon n.6, oltre alle impalcature che imprigionano le palazzine da diversi mesi, agli ascensori spesso guasti, ai caloriferi che si bloccano e lasciano al gelo migliaia di persone. Intere famiglie si lamentano e chiedono al Comune, senza ottenere una risposta, di ristabilire la situazione” – Conclude Salinari – “l’amministrazione comunale di sinistra dovrebbe dedicare più attenzione agli stabili di sua proprietà e attivarsi prontamente per risolvere i problemi che gli inquilini subiscono a loro discapito”.