Inicidente in autostrada tra Origgio/Uboldo – Svincolo A8

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 gennaio 2023 – Scontro tra auto e mezzo pesante nel pomeriggio di oggi, con un ferito grave di 55 anni, che ha riportato traumi multipli alla testa, al torace e ad un arto superiore. Sul posto è atterrato l’elicottero del Soccorso.

Rinvenuto in arresto cardio circolatorio, è stato trasportato con manovre di rianimazione in corso in Codice Rosso all’ospede di Legnano. Il conducente del mezzo pesante non ha riportato traumi evidenti ed è stato trasportato in Codice Verde all’ospedale di Saronno