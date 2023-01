(mi-lorenteggio.com) Lovere, 20 gennaio 2023 – Intorno alle ore 18.40 di questa sera, una donna di 60 anni è stata investita in via Provinciale all’altezza della rotonda con la SS del Tonale. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e sono giunte due ambulanze e un’automedica. Dopo le prime cure, la ferita è stata trasportata all’ospedale di Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in codice giallo. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno fatto tutti i rilievi.

Redazione