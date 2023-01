MILANO. CAPODANNO CINESE: RITORNA LA FESTA IN CITTA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 gennaio 2023 – Arriva l’anno del Coniglio e la comunità cinese di Milano torna a festeggiare insieme a tutta la città, dopo tre anni.

Il Capodanno Cinese, anche detto Capodanno Lunare o Festa di Primavera, è una delle feste più importanti del calendario cinese, ed è un’occasione per augurarsi prosperità e fortuna per l’anno in arrivo.

Domenica 22 gennaio 2023, all’Arco della Pace (e non più in via Paolo Sarpi, la Chinatown Milanese) si terranno le celebrazioni, dalle 14:00 in poi.

L’evento, festoso e gioioso, sarà animato dalla tradizionale esibizione di danza del drago e del leone, dimostrazioni di arti marziali, lanterne e altri spettacoli culturali.