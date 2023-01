(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 gennaio 2023 – Questa sera, intorno alle ore 18.20, in viale Murillo, all’altezza dell’incrocio con via Pagliano, un ragazzo di 22 anni e una donna di 30 anni sono stati investiti da un veicolo. Soccorsi da due ambulanze e un’automedica, dopo le prime cure, sono stati trasportati in codice giallo in ospedale. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che oltre a regolamentare il traffico, ha fatto tutti i rilievi.

Redazione