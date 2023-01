ABBIATEGRASSO. RAPINE SERIALI IN FARMACIE E SUPERMERCATI IN BICI, IN MANETTE 41ENNE

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 21 gennaio 2023 – I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Pavia, presso la casa circondariale di Pavia, nei confronti di un 41enne, cittadino italiano, ritenuto responsabile di plurime rapine aggravate commesse nel periodo agosto-ottobre 2022 ai danni di farmacie ed esercizi commerciali del centro abitato di Abbiategrasso (Mi). Il provvedimento è frutto delle indagini svolte dalla compagnia carabinieri di Abbiategrasso, dirette dalla Procura della Repubblica di Pavia, i cui esiti hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in merito a undici rapine. La ricostruzione delle fasi delle rapine, eseguita attraverso l’analisi incrociata dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, ha permesso di acquisire importanti dettagli relativi all’abbigliamento e ad alcuni accessori indossati dall’autore. L’indagato, armato di coltello e con volto travisato, raggiungeva sempre gli obiettivi da rapinare a bordo di una bicicletta per poi allontanarsi con quanto riusciva a farsi consegnare dalle commesse di turno. Nell’ultimo episodio del 31 ottobre scorso l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato dagli stessi militari del Norm che erano ormai sulle sue tracce, e associato presso la casa circondariale di Pavia, dove si trova ristretto in regime di custodia cautelare a disposizione della competente autorità giudiziaria.