CHIUSURA SEDI ANAGRAFI, LEGA: “SALA AUMENTA TASSE E TARIFFE E TAGLIA SERVIZI” – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 gennaio 2023 – “Oggi in Via Boifava, alla presenza di Matteo Salvini, c’è stato un presidio della Lega Milano per denunciare l’immotivata decisione del Comune di Milano di chiudere due sedi dell’anagrafe in città.

Il sindaco Sala e la sua giunta hanno deciso di alzare il biglietto Atm e di aumentare le tariffe di rette scolastiche e mense. Vogliono inoltre innalzare il ticket di Area C, i biglietti di ingresso a musei e piscina e mettere a pagamento i pass auto residenti per le seconde auto.

In questo contesto di aumento di tariffe e tasse, la maggioranza di sinistra cosa fa? Taglia i servizi, in particolare nelle periferie, senza consultare il municipio e il consiglio comunale.

La scelta di chiudere le due sedi è sbagliata perché costringe tanti milanesi, in particolare gli anziani, a dover andare lontano per poter usufruire dei servizi del Comune.

Tra l’altro è una decisione che si scontra completamente con l’obiettivo di Sala di costruire “una città a 15 minuti” con tutti i principali servizi vicini alla propria abitazione.

Il caso di via Boifava è ancor più grave perché questa sede era stata chiusa per riqualificazione e riaperta a metà anno 2022. Che senso ha chiudere una sede dopo che si sono spesi soldi pubblici per riqualificare la struttura?

Sempre negli ultimi mesi sono state chiuse sedi di asilo e sono in programma anche altre chiusure di scuole materne in città.

Ci opporremo in ogni modo all’ennesima scelta sbagliata di questa amministrazione, capace solo di mettere le mani nel portafogli dei cittadini e di tagliare servizi importanti”

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e commissario cittadino della Lega.