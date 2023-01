Tremila piante di marijuana scoperte e sequestrate dai carabinieri a Monguzzo (Como): due in manette

(mi-lorenteggio.com) Monguzzo, 21 gennaio 2023 – Due pusher arrestati e tremila piante di marijuana, per un valore sul mercato dello spaccio di oltre un milione e 400 mila euro, sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri a Monguzzo, in provincia di Como).

I carabinieri della Compagnia di Seregno (Monza) sono arrivati al capannone, lungo la Statale 36, dopo aver ricevuto una segnalazione sulla presenza di un laboratorio clandestino, con lavoratori in nero. Forzato l’ingresso con un flessibile, i militari sono entrati e si sono trovati davanti una piantagione di canapa indiana. La metà delle piante era già pronta per essere trasformata in circa 200 chilogrammi di marijuana da vendere, mentre altre mille e 700 piante pronte per sostituirle. A finire in manette e portati in carcere a Como sono due albanesi di 25 e 36, uno armato con una pistola con matricola abrasa e silenziatore.