MILANO. IN MIGLIAIA ALL’ARCO DELLA PACE PER IL CAPODANNO CINESE 2023 – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2023 – Traffico intasato, zero parcheggi e tanta gente nel primo pomeriggio di oggi nelle vie adiacenti a piazza del Cannone a Milano per la ricorrenza del Capodanno Cinese, quest’anno Anno del Coniglio. Dopo tre anni, dopo la pandemia, la festa è ritornata in strada, anzi in piazza e in migliaia sono accorsi nell’anfiteatro dell’Arco della Pace, davanti ai maestosi cavalli di bronzo.

Tante le famiglie, provenienti da tutta la citta, e tanti i bambini e le bambine accorsi con tanto interesse, ma, non tutti purtroppo sono riusciti a vedere lo spettacolo dei festanti draghi e le varie esibizioni.

Durante la manifestazione, sul palco i discorsi del console cinese Liu Kan, del sindaco Giuseppe Sala e dell’europarlamentare candidato alla presidenza della Lombardia, Pierfrancesco Majorino

V. A.