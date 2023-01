Extinction Rebellion Italia rinviata a giudizio

Martedì 24 gennaio 2023, alle ore 9:30 presso il Tribunale penale di Milano si svolgerà la prima udienza del primo processo penale a 8 giovani attiviste e attivisti di Extinction Rebellion Italia. In contemporanea è stato organizzato un presidio di solidarietà.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 gennaio 2023. I fatti contestati risalgono all’inizio di ottobre del 2021, quando Milano ha ospitato la fase preparatoria della COP 26, conclusasi poi a Glasgow in novembre col preannunciato nulla di fatto. Mentre barricati nel centro “Milano Congressi” sfilavano il sindaco Sala, il ministro Cingolani e il presidente Draghi, all’esterno della zona rossa tutti i movimenti per la giustizia climatica e sociale mettevano in atto presidi e

proteste. Una sessantina di attiviste di Extinction Rebellion hanno presidiato

ininterrottamente per tre giorni, notte e giorno, il gate 2 del MiCO, l’unico accesso

fisicamente avvicinabile. In questi tre giorni le manifestanti hanno letto discorsi,

suonando ogni ora le sirene d’allarme a simboleggiare lo scadere del tempo e

messo in atto azioni dirette di disobbedienza civile nonviolenta.

Per questi fatti il Tribunale di Milano ha deciso di rinviare a giudizio 8 persone, tutte

giovanissime, ora passibili di una condanna che può arrivare fino a 413 euro per la

manifestazione e fino a 1000 euro per l’imbrattamento, oltre che pene detentive fino

a un anno. Erano presenti ai presidi anche adulti, ma sono stati rinviati a giudizio

solo questi 8 ventenni: chiaro segnale intimidatorio che questo processo vuole

comunicare ai giovani che si impegnano per contrastare il collasso ecoclimatico con

azioni dirette nonviolente.

Il presidio di solidarietà si svolgerà martedì 24 gennaio 2023 ore 9:30, ingresso via Freguglia.