GALLARATE, CECCHETTI (LEGA): “ATTI VANDALICI CONTRO PUNTO ELETTORALE NOSTRA CANDIDATA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 gennaio 2023 – – “Ci risiamo. Puntuale come sempre arriva un atto vandalico contro una nostra sezione lombarda o un nostro punto elettorale, in questo caso il punto elettorale della candidata leghista Claudia Mazzetti a Gallarate. Intanto solidarietà e vicinanza a lei e a tutti i nostri militanti gallaratesi.

Per il resto che dire? Continuano ad attaccarci nel silenzio generale delle altre forze politiche esterne al Centrodestra.

Noi andiamo avanti per la nostra strada, democratica e pacifica, la violenza, la minaccia e gli insulti li lasciamo a chi non ha idee e può solo essere maleducato o violento.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.