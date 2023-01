(mi-lorenteggio.com) Giussano, 25 gennaio 2023 – Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, in un cantiere di via Boito, 2, dove un ragazzo di 22 anni è rimasto folgorato, riportando ustioni di secondo grado al volto e alle mani. Il ferito, soccorso con l’elisoccorso, è stato trasportato in Codice Rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Redazione