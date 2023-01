Basiglio – “Giornata della memoria”: spettacolo rievocativo al Mulino di Vione

Domenica 29 gennaio, alle ore 17, la compagnia teatrale Cheproblemacè metterà in scena lo spettacolo “Stolpersteine. Pietre d’inciampo”, a ingresso gratuito

Basiglio (26 gennaio 2023) – Secondo la tradizione ebraica, quando si visitano le tombe di defunti mai conosciuti si usa porvi un sassolino, usando la mano sinistra. Ciò dimostra che qualcuno ha reso omaggio alla sua memoria. Per celebrare la “Giornata della memoria”, domenica 29 gennaio alle ore 17, al polo culturale Il Mulino di Vione andrà in scena lo spettacolo a ingresso gratuito “Stolpersteine. Pietre d’inciampo”, scritto e diretto da Pasquale Savarese e messo in scena dalla compagnia teatrale Cheproblemacè. Quattro giornalisti affrontano un interminabile viaggio in treno da Milano ad Auschwitz, facendo metaforicamente tappa in alcuni episodi più emblematici della Shoah e soffermandosi sulla cronaca degli eventi.