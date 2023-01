(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 gennaio 2023 – “Tutta la Lega piange la prematura scomparsa dell’amico e storico militante Vittorio Turconi, un uomo tutto d’un pezzo, su cui potevi sempre contare, uno sempre presente. Perdiamo un amico.

Vittorio ha sempre dato il massimo per il suo comune, quello di Arese, e per la sua sezione e in generale per il movimento: oggi è un brutto giorno per ognuno di noi.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.