Elezioni regionali, le imprese ai candidati Governatore: “Costruiamo una Lombardia sempre più a misura di PMI” – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 gennaio 2023 – «La vocazione produttiva della Lombardia deve restare tale e le PMI devono essere messe in condizione di operare nel migliore dei modi».

Così Paolo Galassi, presidente di A.P.I., ha accolto questo pomeriggio, presso la sede di viale Monza a Milano, i candidati alla carica di Governatore di Regione Lombardia Letizia Moratti, Pierfrancesco Majorino e Attilio Fontana che, separatamente, hanno incontrato gli imprenditori associati.

«Abbiamo chiesto agli associati come saranno caratterizzati i prossimi mesi. Dalla fotografia scattata dall’Ufficio Studi dell’Associazione è emerso che per il 58% delle PMI il primo trimestre 2023 sarà contraddistinto da incertezza, per il 29% da contrazione e solo per il 13% dalla crescita. Per questo – prosegue Galassi – a pochi giorni dalle elezioni è più che mai fondamentale far sentire la voce delle PMI manifatturiere ai candidati alla carica di Governatore della Regione.

Noi imprenditori siamo consapevoli che sarà l’ennesimo anno difficile, che l’economia globale affronterà una recessione a causa dell’inflazione e dell’instabilità geopolitica, ma abbiamo le idee chiare sulle necessità e richieste affinché Regione Lombardia continui a essere trainante grazie alla forza delle PMI manifatturiere.»

Le domande e le azioni indicate dalle PMI ai candidati evidenziano il bisogno di progettualità e di obiettivi concreti:

Per Regione Lombardia, le PMI manifatturiere sono realmente una priorità? “Permacrisi”, nell’ambito delle competenze di Regione Lombardia quali saranno i progetti? Per contribuire al rilancio della competitività delle PMI, nell’ambito delle competenze di Regione Lombardia, quali saranno i progetti su:

a. sviluppo economico e semplificazione normativa;

b. transizione digitale (in particolare 5G), sostenibilità (in particolare energetica), innovazione;

c. internazionalizzazione;

d. lavoro, formazione, istruzione e Università;

e. infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

f. PNRR e accessibilità dei fondi alle PMI.

Per favorire il dialogo tra PMI e i candidati alle elezioni regionali facendo emergere le reali esigenze delle imprese manifatturiere, A.P.I. ha organizzato anche un altro incontro, che si è svolto lo scorso 17 gennaio, e ha visto partecipare in un attivo confronto e dibattito sui programmi elettorali Pietro Bussolati (Centro Sinistra), Stefano Bruno Galli (Centro Destra) e Gianmarco Senna (Terzo Polo).

«La Regione Lombardia – conclude Galassi – ha molti strumenti per favorire lo sviluppo delle imprese. Inoltre, ha la possibilità di un dialogo diretto e di un confronto costante con il territorio.

Dopo lunghi anni di crisi, il nostro tessuto imprenditoriale è stanco di contare solo sulle proprie forze. Deve ricevere un segnale certo e positivo dalla politica, con azioni fattive e immediate.

Ci serve stabilità per operare e sostegno per dare alle PMI nuova energia e impulso alla loro crescita. I soldi sono pochi, lo sappiamo, ma non sono l’unico strumento per crescere. La strada è sostenere il tessuto imprenditoriale perché generi posti di lavoro e benessere sociale.

Per questo vogliamo contribuire a costruire una Lombardia sempre più a misura di PMI. È la sfida che lanciamo alle forze politiche. Noi ci siamo».

