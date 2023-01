Incidenti ad Assago: 73enne investita in via Garibaldi, 25enne cade da monopattino

(mi-lorenteggio.com) Assago, 26 gennaio 2023 – Due incidenti hanno interessato la viabilità nella serata di oggi. Intorno alle ore 18.00, in via Garibaldi, davanti al Tigros, una donna di 73 anni è stata investita da un veicolo e soccorsa da un’automedica e un’ambulanza. Dopo le prime cure, per le ferite riportate con la caduta, dopo l’impatto con il veicolo, la ferita è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

Intorno alle ore 21.20, in via Roma 1, una ragazza di 25 anni è stata soccorsa e trasportata in codice verde all’Humanitas, dopo esser caduta, per cause in fase di accertamento, dal monopattino, nel tratto col “pavè”.

V. A.