Magenta. Ecco il Programma della Festa di San Biagio 2023

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 26 gennaio 2023 – “L’Amministrazione Comunale è impegnata a mantenere vive le tradizioni locali e a promuovere momenti di socialità in cui i magentini e non solo possano riscoprire le usanze popolari e, insieme ad esse, la storia di Magenta e del suo territorio.

Le tradizioni e le usanze popolari costituiscono infatti un patrimonio culturale per ogni comunità. Tale patrimonio, in un’epoca come quella che stiamo vivendo, in una società votata all’individualismo e dopo gli anni difficili dell’emergenza epidemiologica da cui ci stiamo riprendendo, rischia di essere dimenticato.

Ogni anno a Magenta la tradizione si rinnova e festeggiare San Biagio, così come San Martino e San Rocco, diventa un’occasione irrinunciabile per fare un salto nel passato alla ricerca delle nostre radici e, insieme ad esse, alla riscoperta dei valori della nostra gente” dichira il Sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo.

“Magenta, Città dei Santi… e sono davvero tanti! Il, 3 febbraio, ricordiamo San Biagio, un Vescovo e per questo amico di Gesù e amico degli uomini. Prima di morire martire per Cristo, San Biagio si è preso cura di un bambino malato. A lui chiediamo la guarigione dell’anima e del corpo” le parole di Don Giuseppe.

FESTA DI SAN BIAGIO 2023

VENERDI’ 3 FEBBRAIO

PROGRAMMA

Ore 8.00 – 19.00, centro storico

TRADIZIONALE E CENTENARIA FIERA DI SAN BIAGIO

con 120 bancarelle

Area interessata: Via San Biagio (vendita dolci e castagne, i tradizionali “marroni”), Via Mazzini, Piazza Liberazione, Via Lomeni, Via Don Milani, Piazza Formenti, Via Milano, Via De Gasperi

A cura dell’Amministrazione comunale

Parcheggio Via Don Milani

FIERA AGRICOLA

Mercato contadino a km 0 con le Aziende Agricole del Territorio e con la presenza di animali

A cura del Comitato Agricolo del Magentino

Info utile: parcheggio multipiano di Via De Gasperi accessibile

Ore 8.00-19.00, presso Madri Canossiane, Via San Biagio

BENEDIZIONE CON RELIQUIA DI SAN BIAGIO

S. Messa alle ore 7.00 e alle ore 10.00

Pesca di beneficenza

A cura della Comunità delle Madri Canossiane

Via Magna e Via 4 Giugno, dalle ore 11.00

COMMEMORAZIONE DEI PARTIGIANI MAGENTINI MAGNA E COLOMBINI, uccisi durante la Fiera di San Biagio del 1944

Con deposizione di mazzi di fiori presso le lapidi e lettura di brani

A cura di ANPI Magenta sezione Anselmo Arioli

Dalle ore 12.00

TRADIZIONALE TRIPPA con possibilità di asporto presso le sedi delle Associazioni

A cura di Gruppo Alpini Magenta, Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione F. Magna e Centro Diurno Anziani

Ore 16.00, Sagrato Basilica di San Martino

BENEDIZIONE DEI PANETTONI DI SAN BIAGIO CHE SARANNO OFFERTI A TUTTI I PRESENTI

Per i più piccini caramelle e panettoncini

A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con il Gruppo Storico Borgo Pontenuovo e con la presenza di Don Giuseppe

In caso di maltempo la distribuzione dei panettoni avverrà presso l’Oratorio di San Martino

Ore 18.00 Sala Consiliare Sala Consiliare “Mariangela Basile” Via Giuseppe Fornaroli, 30

CONSEGNA BORSE DI STUDIO INTITOLATE A GIOVANNI LAMI

A cura dell’Amministrazione comunale

Ore 21.00, Teatro Lirico

DALLA E DINTORNI

Concerto della Band Thunder Brothers, dedicato a Lucio Dalla e ad altri grandi cantautori italiani che hanno raccolto direttamente o indirettamente l’eredità della sua musica

Ingresso libero con offerta

Evento benefico di raccolta fondi per restauro del Santuario della Beata Vergine Assunta, patrimonio di tutti i Magentini laici e religiosi, nonché chiesa più antica della Città costruita dai Padri Celestini nel 1300 e che conserva opere di pregio tra cui due pale del Bergognone.

A cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con la Comunità Pastorale Magenta ‘Santa Gianna Beretta Molla e San Paolo VI’ e con Pietre Vive per Magenta Onlus