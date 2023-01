MILANO È MEMORIA. LE INIZIATIVE DI DOMANI, 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 gennaio 2023 – Domani, venerdì 27 gennaio, Giorno della Memoria, la città ricorderà tutte le vittime dei campi sterminio e rifletterà sull’orrore della Shoah nel corso di numerose iniziative. Eccone alcune realizzate dal Comune di Milano in collaborazione con Anpi, Aned, Ucei, Rete #NoBavaglio-Liberi di essere informati e Wikimedia Italia.

Online il Censimento degli Ebrei del 1938

Ore 8.30 –

Da domani mattina, a partire dalle ore 8.30, il Comune rende pubblica per 24 ore la geomappa della popolazione ebraica censita a Milano nel 1938, sulla base della documentazione conservata presso la Cittadella degli Archivi.

Deposizione Corona ex Albergo Regina

Ore 9.30 – Ex Alberto Regina (via Silvio Pellico angolo via Santa Margherita)

Il Comune e il Comitato permanente antifascista rendono onore a partigiani, resistenti ed ebrei deponendo una corona di fiori presso la lapide dell’ex Albergo Regina, sede del Comando generale nazista dove in molti furono imprigionati e torturati. Intervengono autorità e rappresentati dell’Amministrazione comunale.

Palazzo Marino, incontro con studentesse e studenti

Ore 11 – Sala Alessi, Palazzo Marino (piazza della Scala 2)

Palazzo Marino apre le porte a una rappresentanza di studentesse e studenti delle scuole milanesi nel Giorno della Memoria. L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale insieme ad Anpi, Aned, Ucei e Fondazione Memoria della Deportazione.

Memoriandum a Casa della Memoria e Palazzo Reale

Ore 10.30 – 13.30 Casa della Memoria – Sede Aned (via Confalonieri 14)

Ore 10.30 – 18.40 Palazzo Reale

Alla Casa della Memoria Task force per lo studio dell’Olocausto e della sua Negazione di Wikipedia, con il patrocinio del Comune di Milano, di Milano è Memoria, dell’Aned, di Wikimedia Italia e della Rete #NoBavaglio – Liberi di essere informati. Si svolgerà un edit-a-thon (ovvero una maratona di scrittura di nuove voci) incentrato sulla scrittura di voci sull’Olocausto. I partecipanti contribuiranno, in presenza e da remoto (da varie parti d’Italia e dalla Svizzera italiana), alla scrittura e alla rifinitura di voci sull’enciclopedia Wikipedia.

A Palazzo Reale, dalle 10.30 alle 18.40, nell’ambito di Memoriandum, in programma il convegno su Ricordo, Resilienza e Resistenza.

Commemorazione al Monumento al Deportato

Ore 11 – Parco Nord

Commemorazione presso il Monumento al Deportato al Parco Nord. Il monumento situato al culmine della Montagnetta. Il Monumento è dedicato ai circa 600 operai delle fabbriche dell’area industriale di Sesto San Giovanni arrestati dai nazifascisti e deportati nei lager. Realizzato dagli architetti Ludovico (ex deportato) e Alberico Belgioioso, si compone di una scalinata, evocativa di quella del campo di concentramento di Mauthausen, che conduce alla sommità della montagnetta, dove si stagliano le lapidi con i nomi dei deportati; una stele di ferro con due braccia protese verso il cielo regge dei massi granitici, a ricordo dei lavori forzati nei campi nazisti.