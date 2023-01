Rho. Autorizzazioni ZTL, semplificate le procedure: aggiornato il regolamento per il rilascio dei pass

(mi-lorenteggio.coM) Rho, 26 gennaio 2023 – Il Consiglio comunale, nella seduta del 25 gennaio 2023, ha aggiornato la disciplina della ZTL per il rilascio delle autorizzazioni: l’obiettivo, dichiarato dall’assessora alla Mobilità Valentina Giro, è quello di semplificare i passaggi per ottenere i permessi di circolazione nelle vie dello shopping e in piazza San Vittore.

La novità principale riguarda i residenti, che avranno diritto a un pass di durata illimitata: niente più rinnovi, ma verifiche periodiche da parte dell’ente per incrociare i dati con l’anagrafe e verificare l’effettiva residenza.

Altra importante semplificazione riguarda le tipologie di pass, razionalizzate in 6 categorie in base alla durata del permesso, che potrà essere permanente, annuale con o senza sosta, trimestrale, giornaliero, o quinquennale per servizi di pubblica utilità.

L’aggiornamento del regolamento non modifica le categorie che hanno diritto ad accedere, né l’estensione o la durata della ZTL, ma rappresenta un aggiornamento per una migliore gestione dei pass e dei rinnovi.

Il nuovo regolamento vedrà un’applicazione progressiva nei prossimi mesi, che sarà accompagnata da adeguata comunicazione alle varie tipologie di utenti.