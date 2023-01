Strisce blu, Altitonante (Forza Italia): “Sala continua a mettere le mani nelle tasche dei milanesi”

Milano, 26 gennaio 2023 – “Il sindaco Giuseppe Sala ha resto noto che a breve non solo aumenterà il numero di strisce blu presenti in città, ma anche che allungherà gli orari di pagamento per quelle già presenti sulle nostre strade: ma invece di usare la Metro 4 come scusa per continuare a mettere le mani nelle tasche dei milanesi, dovrebbe dimostrare di saper fare il sindaco. Invece in questi anni ha continuato ad aumentare il costo dei trasporti pubblici e privati con Area C e i biglietti Atm, ma non si accontenta: ora vuole pure aumentare la sosta a pagamento. A breve manca solo il divieto di circolare se non si possiede un’auto elettrica. Dalla Regione cercheremo in tutti i modi di fermare questa campagna di Sala contro Milano e il suo vero spirito, quello della solidarietà e dello sviluppo. Intanto il sindaco pensi a far funzionare le metro, sia antiche che nuove, senza continuare a spremere i milanesi” commenta così l’annunciato aumento da parte della giunta comunale del numero di strisce blu e degli orari in cui è previsto il pagamento Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia.

