Ceriano. Giornata della memoria, il dovere di non ignorare

Momento di commemorazione coi ragazzi il 10 febbraio

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 27 gennaio 2023. Oggi, 27 gennaio, si celebra la Giornata della Memoria, per ricordare “la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.

Questo è quel che si legge all’articolo 1 della legge 211 del 20 luglio 2000. La data scelta è quella del giorno in cui, nel 1945, i carri armati russi entrarono ad Auschwitz, facendo scoprire al mondo l’orrore dei campi di sterminio, fino ad allora ostinatamente negati dal regime nazista e da quello fascista.

Fa riflettere il fatto che solo 55 anni dopo si sentì il dovere di istituire ufficialmente una giornata in memoria di quello scempio dell’umanità. Ma ancor più deve far riflettere che il fatto che ci sia bisogno ancora, oggi, di un appuntamento come questo per ribadire con fermezza assoluta l’enormità di quanto accaduto nel cuore dell’Europa nel secolo più buio, mentre ancora l’odio alimenta i cannoni e sembra volerci accompagnare di fronte al baratro di un conflitto dalle conseguenze inimmaginabili.

Per questo l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto, in una giornata speciale come questa, fa appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini, affinché dedichino un momento al pensiero di ciò che essa rappresenta.

Come è ormai tradizione consolidata, la commemorazione ufficiale della Giornata della Memoria, unitamente a quella del Giorno del Ricordo, sarà celebrata insieme ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro” ed in particolare ai componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR). L’appuntamento è fissato per il prossimo 10 febbraio, al mattino dalle ore 9, per la partenza di una passeggiata per le vie del paese con interventi di riflessione, che porterà il corteo verso il parco del Centro Civico Dal Pozzo, dove la commemorazione proseguirà davanti al monumento dedicato a Norma Cossetto, prima dell’inaugurazione del nuovo parco inclusivo di via Solferino dedicato all’astronauta Jurij Gagarin.

Per maggiori informazioni: http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=2214

V.A.