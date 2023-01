Corsico (MI) – Tumori: «La salute nelle nostre mani»

Sabato 28 gennaio, a Corsico verrà promossa la tradizionale iniziativa di AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) con le «arance della salute». Appuntamento al mercato di via Di Vittorio e nel centro storico cittadino

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 27 gennaio 2023 – Sono oltre mille i casi di cancro diagnosticati ogni giorno in Italia. Su 377.000 nuove diagnosi dell’ultimo anno, 195.000 hanno riguardato uomini e 182.000 donne. Escludendo i tumori della cute non melanomi. Però calano, rispettivamente del 10% e dell’8%, i tassi di moralità complessivi registrati tra il 2015 e il 2021.

Una situazione che richiede attenzione e soprattutto un sostegno continuo alla ricerca. Per questo l’amministrazione comunale di Corsico ha deciso di patrocinare due iniziative proposte da AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro fondata nel 1965 da un gruppo di ricercatori, tra i quali Umberto Veronesi e Giuseppe Della Porta.

I banchetti delle «arance della salute» verranno allestiti sabato 28 gennaio dalle 7 alle 18 nel centro storico, alla Fontana dell’incontro di via Cavour, e in prossimità del mercato di via Di Vittorio. Verranno raccolti fondi per sostenere la ricerca oncologica. Saranno disponibili anche miele e marmellata, con le arance come ingrediente principale.

La ricerca è ancora oggi l’unica vera “arma” per sconfiggere un nemico occulto, che si presenta in molteplici forme. Secondo l’AIRC, nella popolazione maschile la mortalità è in riduzione per tutti i tumori, ad eccezione di quello del pancreas che rimane stabile. Nella popolazione femminile i tassi di mortalità aumentano per il tumore del polmone (+ 5%) e per quello del pancreas (+ 3.9%); stabile per il cancro dell’utero e della vescica. I dati di mortalità sono comunque inferiori rispetto alla media europea.

V.A.