GIORNO MEMORIA, PRESIDENTE REGIONE: SOPRATTUTTO I GIOVANI SIANO VICINI A QUEGLI EROI DELLA LIBERTÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 gennaio 2023 – Il presidente della Regione Lombardia prendendo parte a Varese, a Palazzo Estense, alle celebrazioni del ‘Giorno della Memoria’, ha focalizzato il suo pensiero rivolgendo un accorato appello soprattutto alle nuove generazioni.

“Soprattutto i giovani – ha detto il governatore – devono guardare a quegli eroi come a persone uguali a noi, persone che hanno avuto ben chiara e precisa la volontà di affermare la legge morale che deve essere in tutti noi. Bisogna avere il coraggio di sfidare qualunque potere per difendere i principi sui quali è fondata la civiltà. E ognuno di noi lo può fare. Ognuno di noi deve sempre pensare a quegli eroi che si sono sacrificati per la libertà e sentirli sempre più vicini”.

Redazione