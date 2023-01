Il Consiglio metropolitano si riunisce online

Lunedì 30 gennaio alle 15 sessione in videoconferenza

Torna a riunirsi il Consiglio metropolitano: lunedì 30 gennaio appuntamento in

videoconferenza a partire dalle 15. La votazione avverrà per appello nominale e la seduta saràtrasmessa in diretta sul canale You Tube della Città metropolitana di Milano.

L’ordine del giorno prevede:

1. Comunicazioni del Sindaco.

2. Non adesione allo stralcio parziale delle somme dovute alla Città Metropolitana di Milano a

titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora su debiti

tributari e sanzioni amministrative in carico all’Agenzia delle Entrate, riferite al periodo 2000 –

2015 (art. 1, commi 227-229, legge n. 197/2022).

3. Approvazione dello schema di Convenzione Quadro tra la Città Metropolitana di Milano ed il Comune di Milano ai sensi dell’art. 30 del TUEL per lo svolgimento coordinato di funzioni e

servizi.

V.A.