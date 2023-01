Lecco, firmati in Prefettura i patti per la sicurezza urbana con i comuni di Santa Maria Hoé e di Sirtori

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 27 gennaio 2023 – Si è riunito in prefettura a Lecco il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Sergio Pomponio, con la partecipazione del sindaco di Santa Maria Hoé e del vice sindaco di Sirtori, per un esame dei progetti di videosorveglianza che ciascuno dei due comuni ha predisposto aderendo al bando di finanziamento promosso dal ministero dell’Interno. Le singole progettualità tengono conto delle diverse realtà e esigenze territoriali e, al contempo, rispettano i requisiti e le caratteristiche tecniche necessarie per l’efficace funzionalità degli impianti di videosorveglianza.

In aderenza alla procedura prevista dal bando, sono stati altresì sottoscritti i patti per l’attuazione della sicurezza urbana, strumenti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, favorendo lo scambio informativo tra le Forze di polizia e la polizia locale.

Tali accordi individuano le specifiche aree dei rispettivi territori comunali da monitorare al fine di scongiurare forme di illegalità o di degrado che vanno dallo spaccio di sostanze stupefacenti, ai furti o anche a fenomeni di vandalismo e abbandono dei rifiuti. É stata prevista, infine, l’installazione di videocamere in grado di eseguire la lettura delle targhe, in particolare ai varchi di accesso e di uscita dai territori interessati.