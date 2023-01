M2 è chiusa per sciopero, M1 chiusa tra Pasteur e Palestro per tentato suicidio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 gennaio 2023 – M1 chiusa tra Pasteur e Palestro, non per lo sciopero indetto per oggi, ma, perchè, le autorità stanno ultimando i rilievi dopo un tentato suicidio, avvenuto nella banchina della Stazione di Porta Venezia, in direzione Sesto, intorno alle ore 19.00. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono giunti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordinel. La tratta è servita da bus sostitutivi. I treni viaggiano nelle tratte Sesto FS-Pasteur e Palestro-Rho Fiera/Bisceglie, con possibili maggiori tempi di attesa.

M2 è chiusa per sciopero. La linea riapre domani mattina.

Tram, bus e filobus sono in servizio con possibili riduzioni. Considerate maggiori attese alle fermate. Restano in normale servizio i bus della rete notturna.

