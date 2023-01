Ad Assago, Powervolley Milano sogna davanti 8000 spettatori, ma, Perugia si conferma regina della Regular Season

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 28 gennaio 2023 – Nella sesta giornata di ritorno di Superlega andata in scena nella cornice inedita del Mediolanum Forum la squadra di coach Piazza cade al cospetto di Perugia per 3-0. Di fronte alla potenza umbra, Milano non riesce ad imporsi alla regina della Regular Season che si sono imposti con i parziali 19-25, 23-25, 21-25. Milano voleva il riscatto dopo la sconfitta della scorsa giornata con Verona, ma tra le mura casalinghe è arrivato uno stop che lascia l’Allianz Powervolley a quota 23 punti in settima posizione di classifica. È dunque la Sir a lasciare il campo da vincitrice e tenere immacolato il proprio cammino in Regular Season. La pallavolo degli umbri è stata puro spettacolo, dimostrando ancora una volta la qualità della loro pallavolo espressa in campo. Dal canto suo Milano, non è riuscita a impensierire i primi della classe, faticando ad imporsi soprattutto nei fondamentali della ricezione e dell’attacco. Ma è necessario guardare il bicchiere mezzo pieno e tenere quello che di buono ha lasciato il confronto nella metà campo di Milano: Porro sta trovando sempre più certezze nella coppia di centrali Loser-Vitelli e il fondamentale del muro si conferma un grande punto di forza per gli uomini di Piazza (8 totali contro i 9 di Perugia). Lo spettacolo andato in scena sul palcoscenico dell’impianto polifunzionale di Assago, inoltre, ha accolto ben 8035 spettatori decretando così il quarto risultato di pubblico più numeroso in Regular Season in Superlega. A ritirare il premio di MVP è Leon che con i suoi 15 punti (50% in attacco) si rivela la vera spina nel fianco di Milano nella gara di stasera.

DICHIARAZIONE

Paolo Porro (Allianz Powervolley Milano): « Ci aspettava una partita difficile, sapevamo che loro hanno punteggio pieno, sono già campioni della Regular Season. Ci eravamo dati degli obiettivi che secondo me non abbiamo centrato al 100%, dovevamo resistere di più soprattutto davanti a questo grande pubblico che oggi è venuto, e questo non è scontato. Ci dispiace, ma ripartiamo dalla prossima partita con Padova sperando che questo pubblico ci sostenga ancora».

CRONACA

Primo set:

Milano da fiducia a Patry-Porro, Mergarejo-Ishikawa in posto 4, Loser e Vitelli al centro con Pesaresi libero. Si procede punto a punto al principio del parziale. Blocca con il suo muro invalicabile Patry Leon, ma il martello di Perugia non si fa trovare impreparato e sfoggia il block out (12-12). Primo +2 per Perugia con Plotnytskyi (13-15), poi due pipe di Leon decidono il distacco del +5 (14-19), e Piazza schiera Ebadipour su Mergarejo. Molla la presa Milano, Giannelli attacca e trova il punto 22 contro i 15 dei meneghini. L’errore di Herrera fa risalire Piano e compagni a quota 18. Leon decide il punto della fine del set con la sua diagonale stretta, 25-19.

Secondo set:

Primo vantaggio Milano con l’errore al servizio di Leon, 8-6, poi l’opposto transalpino per Milano trova un punto spettacolare e mantiene il +2 (11-9). Perugia si prende la parità e torna in vantaggio, ma Milano resta attaccata con Loser che segna il 16-17. Ma è ancora Leon a decidere il distacco per i suoi, 16-19 per gli ospiti. Poi il muro di Herrera su Mergarejo allarga la forbice, 17-21. Break Per Milano che non si vuole arrendere, Lawrence (entrato con il doppio cambio ) trova un grande monster block su Leon e il punto del 20-22. Cambio per Milano: Ebadipour su Mergarejo. Ma Perugia si crea la possibilità di chiudere i conti anche di questo parziale, e lo fa 25-23 dice il tabellone.

Terzo set:

Porro sceglie Loser per assicurarsi la parità, primo tempo che vale 7-7. Arriva però il break per Perugia con Leon, e Perugia inizia ad sganciarsi dai padroni di casa, Patry non ci sta e con la sua palla corta resta ad una lunghezza dai Block Devils (10-11). Perugia ingrana la marcia e inizia a scappare, Herrera segna il +5 (12-17). Palla out il servizio di Giannelli, Milano è distante e Perugia si dirige verso il finale, Leon in diagonale 13-20. Quando tutto sembra finito sul punteggio di 18-24, Milano combatte e sfrutta qualche errore commesso dall’avversario e racimola punti fino al punteggio di 21-24, ma è il servizio sbagliato a chiudere il match, 25-21.

TABELLINO

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – SIR SAFETY SUSA PERUGIA: 0-3 (19-25, 23-25, 21-25)

Allianz Powervolley Milano: Mergarejo 8, Lawrence, Bonacchi, Vitelli 7, Fusaro, Loser 4, Patry 15, Ishikawa 11, Porro 1, Pesaresi (L), Ebadipour 4. N.e. Piano, Colombo (L). All. Piazza.

Sir Safety Susa Perugia:. Giannelli 4, Herrera 15, Leo 15, Solé 6, Colaci (L), Flavio 8, Plotnytskyi 9, Ropret, Cardenas. N.e. Rychlicki, Piccinelli (L), Russo, Semeniuk, Mengozzi. All. Anastasi.

NOTE

Durata set: 25’, 29’, 28’. Durata totale: 1h e 22’.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 0, battute sbagliate 14, muri 8, attacco 38%, 42% (23% perfette) in ricezione.

Sir Safety Susa Perugia: battute vincenti 3, battute sbagliate 21, muri 9, attacco 54%, 30% (18% perfette) in ricezione.

Arbitri: Cerra – Boris. (Piana, Santoro)

Impianto: Mediolanum Forum di Assago

MVP: Leon (Sir Safety Susa Perugia)