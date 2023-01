Cesano Boscone – Altitonante (Forza Italia): “Sindaco abbandona la città e fa campagna elettorale in strutture abusive”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2023 – “Il sindaco di Cesano Boscone, Simone Negri, ha scelto di abbandonare i suoi cittadini e una città con tanti problemi e candidarsi alle regionali.

Ultimamente ha dato anche la disponibilità al suo collega Beppe Sala di accogliere a Cesano i rom di via Bolla, creando ulteriori tensioni sociali.

Sono dispiaciuto che ora addirittura promuova eventi elettorali all’interno di un locale che è abusivo da anni, tra l’altro con il tetto in amianto”. È il commento del consigliere regionale di Forza Italia, Fabio Altitonante.

“Da anni sono vicino ai cittadini di Cesano Boscone, dove sono stato anche consigliere comunale, e dove da consigliere regionale ho proposto e ottenuto importanti risultati, tra cui un finanziamento straordinario di circa 6 milioni di euro per il quartiere Tessera, il finanziamento per le ristrutturazioni delle scuole Alessandrini e Kennedy, quello per il campo sportivo Bruno Cereda e aiuti alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia.

È ora di liberare anche Cesano Boscone dalle politiche ideologiche della sinistra, tanto distanti dai reali bisogni dei cittadini”.

V. A.