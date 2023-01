TRIENNALE MILANO – appuntamenti dall’1 al 4 febbraio

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

1 – 4 febbraio

1 febbraio

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public Program di Triennale Milano.

18.30 Presentazione del secondo volume del terzo tomo del Catalogo generale di Alighiero Boetti

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale Milano presenta il secondo volume del terzo tomo del Catalogo generale di Alighiero Boetti. Oltre ad Agata Boetti, e all’insieme dello staff dell’Archivio Alighiero Boetti, interverranno alla presentazione Laura Cherubini, critica, curatrice e professoressa presso l’Università di Brera, Francesco Guzzetti, ricercatore e professore presso l’Università di Firenze, Gianni Michelagnoli, mercante storico e grande amico di Boetti, Francesco Stocchi, critico d’arte e curatore presso il Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, e Fosco Valentini, artista e assistente di Alighiero Boetti durante gli anni Ottanta.

21.00 FOG Festival | Jim Jarmusch dal vivo

Sold out

Una preview speciale per la sesta edizione di FOG. Maestro del cinema indipendente americano, tra gli artisti più eclettici a stelle e strisce, Jim Jarmusch si esibisce in Triennale nelle vesti di musicista degli SQÜRL, duo newyorkese composto dal regista e dal produttore e amico fraterno Carter Logan. Un evento “sinestetico” unico, un concerto-proiezione in cui vengono musicati dal vivo quattro cortometraggi onirici realizzati da Man Ray (L’étoile de mer, 1928; Emak Bakia, 1926; Le retour à la raison, 1923; Les mystères du Château du Dé, 1929). Le opere del leggendario fotografo, pittore e cineasta – precursore del cinema surrealista – rivivono grazie al genio degli SQÜRL, tra partiture semi-improvvisate, sintetizzatori, chitarre e loop.

4 febbraio

17.00 Incontro | Pratiche curatoriali nello spazio pubblico

Evento in collaborazione con Gibellina Photoroad/open air & site-specific festival e Associazione On Image

Quali sono le relazioni tra fotografia, arte, architettura e spazio pubblico? A conclusione del workshop dedicato a fotografi e architetti per approfondire gli spazi pubblici, la discussione si apre al pubblico, con interventi dei sei giurati della Call Fotografia Spazio Aperto: Matteo Balduzzi, Curatore Mufoco – Museo di Fotografia Contemporanea; Nina Bassoli, Curatrice per Architettura, rigenerazione urbana, città, Triennale Milano; Lorenza Bravetta, Curatrice per Fotografia, cinema e new media, Triennale Milano; Arianna Catania, Direttore Gibellina Photoroad/open air & site-specific festival; Enzo Fiammetta, Direttore Museo delle Trame Mediterranee/Fondazione Orestiadi; Claudia Mainardi, Co-founder Fosbury Architecture.

Tutti gli appuntamenti (salvo diversamente specificato) sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.