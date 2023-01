Lecco. Soccorsi in montagna: tre interventi

(mi-lorenteggio.com) PASTURO (LC), 29 gennaio 2023 – Due interventi tra ieri e oggi per i tecnici della Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino. Il primo ieri, alle 15:50, con un allertamento per un uomo che aveva riportato una lesione a una gamba sul sentiero che dalla Grigna settentrionale porta verso il paese, sotto Pialleral. Sono partite subito le squadre per il recupero. Non appena raggiunta e valutata la persona soccorsa, in accordo con la centrale è stato deciso di fare intervenire l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha portato l’uomo in ospedale. Il secondo intervento oggi, sempre in Grigna settentrionale, con l’attivazione a mezzogiorno per una donna del 1969 che aveva avuto un malore al bivacco dei Comolli. Sono salite le squadre territoriali della Valsassina a piedi; i soccorritori hanno prestato assistenza alla donna ed effettuato la valutazione sanitaria. Poi, in accordo con la centrale, visto che la donna era in buone condizioni, l’hanno accompagnata a piedi fino a valle, dove aveva l’auto, in località Colle di Balisco. L’intervento è finito nel pomeriggio.

Intervento oggi pomeriggio, domenica 29 gennaio 2023, per i tecnici della XIX Delegazione Lariana. La squadra del centro operativo del Bione della Stazione di Lecco è intervenuta a supporto delle operazioni dell’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, per un uomo colpo da un sasso a una gamba, mentre era in falesia nella zona della Pala di San Martino. L’attivazione per il Cnsas – Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico è arrivata poco prima delle 16:00. L’intervento è terminato nel tardo pomeriggio, con il rientro delle squadre.