(mi-lorenteggio.com) Nuvolento, 29 gennaio 2023 – Nella serata di ieri, in via Carlina, un uomo di 59 anni è stato ucciso in casa dalla moglie, durante un litigio. La vittima, Romano Fagoni, è stata raggiunta da alcune coltellate alla gola sferrata dalla donna, Raffaella Ragnoli, 57 anni, arrestata su disposizione del pubblico ministero.

A chiamare i soccorsi il figlio 15enne.