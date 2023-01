Accessibilità, inclusione, qualità dei servizi: le parole d’ordine della Gestione Governativa Navigazione Laghi

(mi-lorenteggio.com) Varese, 30 gennaio 2023 – «Lavorare sull’accessibilità fisica e universale, partendo dalla navigazione, è una grande sfida. Ringrazio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Gestione Governativa Navigazione Laghi per aver intrapreso questa strada: le cose da fare sono tante quando parliamo di mobilità e trasporti per le persone con disabilità, ma facendo rete e unendo le forze e le energie possiamo raggiungere obiettivi importanti. Venire incontro alla disabilità deve uscire dalla dimensione della persona e della famiglia, e diventare obiettivo condiviso per migliorare la qualità di vita di tutti”.

Così il Ministro per le disabilità on. Alessandra Locatelli, oggi da Varese, a chiusura

dell’incontro ospitato a Villa Recalcati promosso dalla Gestione Governativa

Navigazione Laghi per illustrare le iniziative in corso finalizzate a favorire l’accoglienza

e la presenza a bordo delle persone con disabilità o mobilità ridotta.

Un incontro ricco di spunti e oltremodo partecipato apertosi con i saluti del Prefetto di

Varese Salvatore Rosario Pasquariello, proseguito con gli interventi del Gestore

Governativo Ente Laghi Donato Liguori e del Direttore Business Unit Operations

e Coordinamento dell’Esercizio Alessandro Acquafredda, il contributo del

Sottosegretario al Cipe Senatore Alessandro Morelli, le conclusioni del Ministro

Alessandra Locatelli.

“La sfida più grande per il futuro è la progettazione, a partire dai mezzi di trasporto

studiati per tutti, e non da adattare”, ha detto ancora il Ministro per le disabilità.

“Mi auguro che presto qualsiasi cosa, non solo nei nostri comuni ma a tutti i livelli

istituzionali, sia pensata, realizzata e accessibile a tutti. È un momento storico particolare

che dobbiamo saper cogliere per garantire a ciascuno il diritto a una vita piena e

partecipata».

E proprio sulla relazione ineludibile che tiene insieme mobilità sostenibile, accessibilità,

inclusione come punto di forza nella relazione con le comunità e nella valorizzazione

territoriale hanno voluto soffermarsi sia il Gestione dell’Ente Donato Liguori che il

Sottosegretario al Cipe Alessandro Morelli.

“Le iniziative che oggi presentiamo”, ha sottolineato infatti Donato Liguori, Gestore

Governativo di Navigazione Laghi, “hanno per obiettivo quello di accogliere nel

migliore dei modi e far sentire a proprio agio tutti i nostri viaggiatori, soprattutto chi

deve misurarsi ogni giorno con problemi legati alla disabilità e alla mobilità ridotta.

Azioni, accorgimenti, misure per favorire l’accoglienza e la presenza a bordo,

assicurando una migliore ed efficace performance dei servizi, con adeguati livelli di

comfort. Una strategia articolata, in cui rientra a pieno titolo anche la formazione del

nostro personale, per poter in qualsiasi momento rispondere alle esigenze dei nostri

ospiti”.

“Anche in questa occasione”, ha voluto sottolineare il Sottosegretario Morelli,

“Navigazione Laghi dimostra una grande sensibilità su un tema importante, che

appartiene a tutti e considero quanto è stato illustrato oggi una best practice che può e

deve essere replicata anche in altri contesti non ultima la grande attenzione rivola alla

formazione.

D’altra parte”, ha proseguito Alessandro Morelli, “mettere al centro della riflessione

l’accessibilità significa anche, nel nostro caso, dover affrontare nel mondo migliore la

forte criticità dell’escursione idrica con cui ormai da tempo siamo costretti a misurarci

e sono certo che l’interlocuzione serrata con le istituzioni e le comunità territoriali

avviata da Navigazione Laghi anche in questo caso potrà portare a soluzioni avanzate e

condivise per garantire alle popolazioni, ai turisti, a tutte le fasce di utenza, un servizio

di mobilità sostenibile di qualità, efficiente ed efficace”.

E proprio sulla capacità di rispondere alle esigenze dell’utenza il Sottosegretario al Cipe,

invitando a voler già adesso lavorare per vincere la sfida rappresentanza dalle Olimpiadi

e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, ha proposto l’avvio di un’indagine di

customer satisfacion, con focus le esigenze dei passeggeri a mobilità ridotta, per una

valutazione puntuale sulla qualità attuale del servizio erogato, le eventuali criticità da

risolvere, i suggerimenti per migliorare e ottimizzare l’esperienza di bordo. “La mobilità

efficiente e confortevole è diritto di tutti, “ha concluso Morelli, “e io sono certo che una

sempre maggiore accessibilità del servizio pubblico capace di favorire e agevolare gli

spostamenti rappresenti un’opportunità per tutte le comunità e l’intero territorio”.

Intervento esplicativo, infine, quello di Alessandro Acquafredda, Direttore Business

Unit Operations e Coordinamento dell’Esercizio, che ha proseguito illustrando le

iniziative intraprese sia in termini di accesso e fruibilità a bordo sia di accoglienza e

assistenza da parte del personale. Tra queste anche le attività avviate per migliorare la

mobilità transfrontaliera in tema di accessibilità e realizzate nell’ambito del Programma

di cooperazione INTERREG SMISTO, che ha visto capofila italiano la Regione

Lombardia con la Gestione Governativa partner di Progetto.