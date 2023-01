Altitonante (Forza Italia): “Grazie all’assessore La Russa di non aver dimenticato chi ha portato la destra nelle istituzioni”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 gennaio 2023 – “Oggi l’assessore Romano La Russa ha dichiarato che se le previsioni elettorali saranno confermate non ci saranno divergenze e tutti avranno pari dignità e saranno tenuti nella giusta considerazione, lo voglio ringraziare perché spesso in politica la memoria è corta, invece giustamente l’amico La Russa ricorda di chi ha portato la destra nelle istituzioni. Un’operazione politica coraggiosa e che ha esposto il centrodestra a più di una critica nel corso degli anni, ma Forza Italia ha sempre rispettato gli alleati e oggi siamo felici di vedere che questa lealtà non è stata dimenticata e che Fratelli d’Italia sarà magnanima con Forza Italia quando verrà il momento di comporre la nuova giunta regionale” risponde così Fabio Altitonante, consigliere regionale di Forza Italia, alle dichiarazioni di Romano La Russa sulla coesione della coalizione che sostiene Attilio Fontana.

Redazione