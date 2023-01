Cesano Boscone. In Villa Marazzi la Mostra Fotografica “Il grande sogno” di Chiara Samugheo

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 31 gennaio 2023 – Ecco i dettagli:

Mostra fotografica

Chiara Samugheo

IL GRANDE SOGNO

5 febbraio 2023 – 19 febbraio 2023

Venerdì: dalle 17.00 alle 19.00 – Sabato e Domenica: dalle 10.30 alle 12.30 – dalle 17.00 alle 19.00

Sala delle Carrozze di Villa Marazzi

Via Dante, 47 – Cesano Boscone (MI)

Inaugurazione

Domenica 5 febbraio 2023 – ore 11.15

INGRESSO GRATUITO

Chiara Samugheo è personalità di importanza internazionale.

È stata la prima donna a diventare fotografa professionista in Italia.

Dopo un breve apprendistato come assistente di Federico Patellani ed un esordio che la

vede impegnata principalmente nel fotogiornalismo di documentazione sociale, alla fine

degli anni ’50 si dedica allo star sistem, immortalando artisti e stelle del cinema.

Le sue fotografie sono una viva testimonianza del periodo d’oro del cinema italiano, dei

concorsi di bellezza, in particolare di Miss Italia, e quello del divismo favorito dalla

diffusione dei ritratti pubblicati sulle copertine di alcune diffuse riviste italiane come

Tempo, Cinema Nuovo e Le Ore.

La Samugheo ha dato una nuova immagine alle attrici, rendendo più umane le dive e

quindi ha saputo negare i vecchi schemi e i vecchi standard espressivi.

E’ stata una intelligente regista di espressioni e di composizione di immagine, per la sua

capacità di comporre le figure dei sentimenti, è stata tanto amata da chi ha ritratto.

Non perché abbelliva le persone ma perché ne capiva un versante, un momento

dell’esistenza altrimenti sconosciuto. Si può dire che Chiara Samugheo ha inventato un

modello di ritratto fotografico contribuendo in modo determinante alle immagini di quasi

vent’anni di divismo.

Le splendide fotografie a colori e in bianco e nero di Chiara Samugheo scelte per

l’esposizione ci propongono i volti e gli atteggiamenti di notissimi attori, registi, personaggi

dello spettacolo e scrittori fotografati dall’autrice tra il finire degli anni ’50 e la metà degli

anni ’80.