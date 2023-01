(mi-lorenteggio.com) Corsico, 31 gennaio 2023 – Stamane, lungo al Vigevanese, il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare le fiamme di un veicolo che è andato in avaria e ha preso fuoco nella parte antistante. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e il traffico, per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del tratto stradale, è stato rallentato.

V. A.