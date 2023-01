Corsico. “Luci di memoria e impegno” in ricordo di Pietro Sanua nel 28° anniversario – VIDEO IN ARCHIVIO

Corsico (31 gennaio 2023) – Sabato 4 febbraio l’amministrazione comunale e l’associazione Libera organizzano l’iniziativa “Luci di memoria e impegno, in ricordo di Pietro Sanua”, per commemorare il commerciante e sindacalista ucciso dalla mafia nel 1995.

Originario della provincia di Potenza, Pietro Sanua esercitava il mestiere di ambulante ed era un dirigente dell’Associazione nazionale venditori ambulanti nel milanese. A 47 anni, all’alba del 4 febbraio di ventotto anni fa, rimase vittima di un colpo di lupara al volto mentre si stava recando con il figlio Lorenzo ad allestire la sua bancarella al mercato del sabato di via Di Vittorio. A tutt’oggi l’omicidio di Pietro Sanua – legato all’impegno sindacale per la categoria degli ambulanti – rimane senza colpevoli.

A suo ricordo, nel 2021 l’amministrazione comunale ha intitolato l’Aula consiliare.

Il programma della commemorazione prevede, dopo la messa nella chiesa di S. Antonio, la

tradizionale fiaccolata che partirà alle ore 18.45 in piazza Papa Giovanni XXIII e percorrerà la via Di Vittorio verso il ponte di viale Liberazione.

A seguire, alle ore 20 si terrà la “Cena della legalità” (per massimo sessanta partecipanti) alla Libera Masseria di Cisliano, in via Cusago 2, con musica dal vivo proposta dai Descargalab.

Per la cena è obbligatoria la prenotazione, scrivendo a terra_cielo_coop@alice.it o

terracielocoop@gmail.com, oppure telefonando a Lorenzo Sanua al 3286710667.

VIDEO IN ARCHIVIO:

Redazione