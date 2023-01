LAVORI PUBBLICI. 2022 ANNO RECORD PER INVESTIMENTI A MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 gennaio 2023 – È stato presentato, nel corso della seduta odierna della Commissione consiliare congiunta tra Bilancio-Patrimonio Immobiliare e Casa-Piano Quartieri, il bilancio di previsione 2023 per gli ambiti della casa e dei lavori pubblici.

Nel 2022 Milano ha fatto registrare il più alto numero di investimenti degli ultimi anni con una cifra pari a 689,6 milioni di euro di progetti finanziati e pronti per essere aggiudicati attraverso le procedure di gara. Si tratta di una somma che equivale a circa il doppio della media rispetto alle precedenti dieci annualità.

Questo il quadro di sintesi delle risorse impegnate nell’anno appena trascorso: 261,9 milioni per interventi finanziati dal Comune di Milano, prevalentemente di manutenzione della città, e 427,7 milioni finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Crescono esponenzialmente, grazie all’importante lavoro portato avanti dagli uffici comunali, anche i progetti finanziabili pari a 1,8 miliardi di euro che potranno essere realizzati attraverso il piano triennale delle opere pubbliche 2023-25. Si tratta di lavori strategici e fondamentali perché potranno concorrere, nei prossimi mesi, all’eventuale redistribuzione di fondi PNRR non allocati.

Per quanto riguarda le risorse complessive attualmente a disposizione per il 2023 è da registrare l’azzeramento dei fondi regionali e statali per il “sostegno affitti”, misura rivolta a supportare la locazione delle famiglie milanesi con Isee fino a 26mila euro.