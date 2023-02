BAM – Fondazione Riccardo Catella lancia un CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI DUE BUGS HOTEL

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 febbraio 2023 – Tra le attività del palinsesto promosse da BAM – Biblioteca degli Alberi Milano con l’obiettivo di salvaguardare e incentivare la biodiversità cittadina e di promuoverne la conoscenza, Fondazione Riccardo Catella lancia oggi un concorso, patrocinato dal Comune di Milano, aperto a tutti – studenti, Atenei, progettisti, aziende, artigiani e professionisti – per la progettazione di due Bugs Hotel. L’iniziativa nasce per favorire il ciclo vitale delle specie di insetti impollinatori e il fondamentale obiettivo di educazione e sensibilizzazione verso l’importanza degli insetti.

I due nuovi Bugs Hotel sorgeranno in uno spazio che sarà inaugurato nella primavera 2024, come risultato di un importante progetto di riqualificazione e valorizzazione di una nuova area del parco pubblico di Porta Nuova affidato alla Fondazione Riccardo Catella, tramite una innovativa partnership pubblico-privata con il Comune di Milano. L’area dove saranno collocati i due Bugs Hotel ospiterà una variegata collezione di rose e una selezione di piante nutrici e nettarifere, in grado di consentire l’insediamento e lo sviluppo delle specie più rappresentative delle popolazioni entomologiche norditaliane tra cui lepidotteri (farfalle), imenotteri (api, bombi), coleotteri (maggiolini, coccinelle,) ed ortotteri (grilli e cavallette).

“Un nuovo microcosmo a BAM: quello delle farfalle e degli insetti!” – racconta Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella. “Arricchire la biodiversità faunistica in un contesto urbano è uno dei nostri obiettivi. Per farlo abbiamo scelto un approccio scientifico grazie a un Comitato di esperti, designer, architetti e rappresentanti di alcune tra le più importanti istituzioni culturali e naturalistiche del territorio, che ci aiuterà a identificare la migliore proposta. Abbiamo coinvolto anche molte istituzioni, tra cui scuole e università che daranno eco al concorso. E come tipico del programma culturale e educativo di BAM il concorso è aperto a tutti per offrire spazio a creatività e ingegno.”

Il Concorso, che rientra nel programma culturale di BAM e per il quale è stato stilato un apposito bando rinvenibile sul sito www.bam.milano.it, fornisce linee guida che seguono gli standard qualitativi di design che caratterizzano il Parco e gli elementi fondamentali per la costruzione di un Bugs Hotel adatto a ospitare gli impollinatori. Nel bando sono inoltre elencate tutte le informazioni sulle tempistiche del concorso e requisiti fondamentali, tra cui la scelta di materiali ecosostenibili e durevoli nel tempo, la resistenza alle condizioni climatiche e gli opportuni accorgimenti tecnologici per rendere gli oggetti performanti

In seguito alla chiusura ufficiale del concorso, prevista per il 25 aprile, un comitato scientifico selezionerà le proposte migliori e i progetti finalisti saranno presentati durante la manifestazione di Orticola di Lombardia, che si svolgerà dall’11 al 14 maggio: BAM sarà presente nello stand di Gardenia, dove il pubblico potrà direttamente esprimere la propria preferenza tra i finalisti: il progetto vincitore sarà rivelato a fine maggio 2023.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Milano, vanta lo straordinario e generoso sostegno di un comitato scientifico formato appositamente per il progetto e composto da personalità provenienti dal mondo scientifico e culturale che ne conferma l’affidabilità tra cui – oltre a Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella e Kelly Russell Catella, Direttore Generale Fondazione Riccardo Catella – Gianumberto Accinelli (Entomologo); Beatrice Barni (Responsabile Ricerca e Ibridazione, Rose Barni); Riccardo Blumer (designer), Daniele Cavadini (Fotografo specializzato in Natura, Scienze, Giardinaggio); Gustavo Gandini (Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali); Franco Giorgetta (Architetto paesaggista), Maria Eva Elena Grandi (Assessore all’Ambiente e al Verde del Comune di Milano), Martin Kater (Direttore Orto Botanico di Brera); Domenico Piraina (Direttore Museo di Storia Naturale di Milano); Emanuela Rosa-Clot (Direttore di Bell’Italia, Bell’Europa, In Viaggio, Gardenia).

Il concorso è realizzato in collaborazione con il Media Partner Gardenia.