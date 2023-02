Incidente a Trezzano tra la Vigevanese e lo svincolo per la Tangenziale e uno in via Copernico

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 1 febbraio 2023 – Stamane, intorno alle ore 7.50, lungo la Vigevanese all’altezza dello svincolo per la Tangenziale Ovest, dopo un incidente tra un’auto e una moto, due persone, una donna di 55 anni e un uomo di 58 anni, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, uno al San Carlo e l’altro all’Humanitas di Rozzano. I feriti sono stati soccorsi da due ambulanze e un’automedica.

Alle 9.40, in via Copernico, sempre nei pressi dello svincolo per la Tangenziale, all’altezza del civico 16, una donna di 35 anni è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Bianca Binasco e trasportata in codice verde in ospedale, dopo un tamponamento.

V. A.