Librai Antiquari a Venezia: preziosi libri antichi e rari manoscritti in mostra nella Serenissima

(mi-lorenteggio.com) Venezia, 2 febbraio 2023 – Dal 10 al 12 febbraio al Centro Culturale Palazzo Pisani Revedin la mostra-mercato “Librai Antiquari a Venezia” presenterà per la prima volta nella Serenissima un’eccezionale selezione di rarità. Trenta prestigiose librerie antiquarie provenienti da tutta Italia ma anche da Germania, Inghilterra, Francia, Olanda, Austria e Irlanda esporranno libri antichi, codici miniati, incunaboli, manoscritti e introvabili prime edizioni per la gioia di bibliofili, studiosi e amanti dell’arte che potranno arricchire le loro collezioni con pezzi di gran pregio.

La storica casa editrice veneziana Nova Charta partecipa a questa prima edizione della mostra festeggiando il ventennale del suo periodico Alumina Pagine Miniate: la prima e unica rivista italiana dedicata interamente al mondo dei codici miniati, ai loro autori e alle biblioteche internazionali. Per l’occasione, grazie al progetto Salviamo un Codice che ha preso il via nel 2007 con l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, esporrà, fra le altre, importanti opere relative alla storia della Serenissima, città fortemente legata alla stampa e alle arti tipografiche da oltre sei secoli. Grazie a questa iniziativa ben quattordici codici miniati sono stati restaurati per poi essere restituiti alle biblioteche di origine. Alla mostra Nova Charta porterà anche il facsimile del manoscritto Varia 75 “Pagine di scuola”, noto come Codice Sforza e conservato presso la Biblioteca Reale di Torino, un quadernetto membranaceo in cui Ludovico Maria Sforza, appena quindicenne, annota sotto la guida del precettore una serie di esercitazioni da presentare alla madre Bianca Maria, quale saggio dei suoi progressi negli studi. Il prezioso documento è riccamente decorato da abili miniatori.

Inoltre sarà esposto un commentario di grande interesse per l’importanza del pezzo e la cura del lavoro svolto: quello relativo al restauro della preziosa legatura LAT III, 111 (=2116) della Biblioteca Nazionale Marciana dal titolo “Splendore marciano”.

La mostra “Librai Antiquari a Venezia” nasce da un’iniziativa di ALAI (Associazione Librai Antiquari d’Italia) in collaborazione con ILAB (Lega Internazionale dei Librai Antiquari) e dell’Antica Stamperia Armena. Beneficia dei patrocini del Comune di Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Ateneo Veneto, Nova Charta Editori, Associazione Culturale Ro.sa.m., Studium e Brunello Cucinelli.

Programma: Palazzo Pisani Revedin in Campo Manin, Venezia. Orari: venerdì 10 febbraio 2023 dalle 14:00 alle 20:00; sabato 11 dalle 10:30 alle 20:00; domenica 12 dalle 10:30 alle 17:00. Ingresso 5€ (inviti per entrare gratuitamente sono disponibili presso le librerie partecipanti).

Elenco librerie partecipanti: Alai.it