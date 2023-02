Pecoraro Scanio: “Premio a Panettone in pizzeria Sophia Loren a Milano lezione di unità nazionale”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 febbraio 2023 – “Nel giorno di San Biagio, il 3 febbraio, a Milano e in Lombardia per tradizione si mangiano le ultime fette di panettone. In questa data con lo chef Enrico Derflingher premieremo l’artigiano lombardo selezionato da Euro-Toques. Ho promosso questa iniziativa perché è paradossale che proprio in Lombardia si stia perdendo la cultura artigianale del dolce italiano più conosciuto al mondo. E realizzare questo evento in una pizzeria napoletana dal nome legato al mito di Sophia Loren vuole essere anche una lezione di spirito di unità nazionale in un momento di annunci spesso preoccupanti”.

Così Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, promotore della campagna #NoFakeFood e già ministro dell’Agricoltura rilancia l’evento “Artigianato è tradizione. Panettone: il rilancio delle eccellenze agroalimentari lombarde” in programma a Milano domani venerdì 3 febbraio ore 17.00, presso il Sophia Loren Restaurant (via Cesare Cantù, 3). L’iniziativa è promossa da Fondazione UniVerde, Rotary Club Passport Innovation District 2110, Euro-Toques e CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa in collaborazione con ITA0039 100% Italian Taste Certification by Asacert. Media partners: Italpress, Askanews, GustoH24, Italia a Tavola.

In occasione dell’incontro Pecoraro Scanio e Enrico Derflingher, Presidente di Euro-Toques Italia e International, premieranno l’artigiano lombardo autore del migliore panettone artigianale. Interverranno inoltre: Paolo Maltese (Presidente Rotary Club Pass Innovation District 2110); Fabrizio Capaccioli (Managing Director Asacert); Alessandro Rossi (Presidente Ristorazione CNA Milano). Modera: Annarita Briganti (Giornalista e scrittrice).

Redazione